Becking: één landelijke doorstroomtoets vóór 2029 niet haalbaar

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 23:37
anp111225219 1
DEN HAAG (ANP) - De overstap naar één landelijke doorstroomtoets voor alle basisschoolleerlingen in plaats van zes verschillende, kan niet worden gemaakt voor het schooljaar 2029-2030. Dat herhaalde demissionair staatssecretaris Koen Becking (VVD) donderdagavond in een Kamerdebat. Becking zei "bereid" te zijn om te kijken of dit sneller kan, maar gaf aan niet te weten hoe.
Momenteel kunnen basisscholen kiezen uit zes verschillende doorstroomtoetsen voor groep 8. In december vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan van D66-Kamerlid Ilana Rooderkerk om dit terug te brengen naar één landelijke toets, omdat de verschillen tussen de huidige toetsen de kansenongelijkheid zouden vergroten.
De staatssecretaris is "welwillend" om over te stappen naar één toets, maar denkt dat het vanwege het "wetgevingstraject" niet sneller kan. Naar een suggestie van JA21-Kamerlid Diederik Boomsma om te onderzoeken of het via een spoedadvies sneller door de Raad van State kan, beloofde hij te kijken.
