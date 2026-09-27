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Tentenkamp ontstaan in Madrid uit protest tegen woningmarkt

Samenleving
door anp
zondag, 27 september 2026 om 11:10
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MADRID (ANP/AFP) - Honderden mensen hebben zaterdag op zondag de nacht doorgebracht op een plein in het centrum van Madrid. Ze hebben tenten neergezet en eisen betere bescherming voor huurders, naar aanleiding van de veelbesproken uithuiszetting van een 87-jarige vrouw.
Zaterdag hadden al tienduizenden mensen gedemonstreerd in de straten van Madrid. Zondagochtend stonden er ongeveer honderd tenten op het plein. De organisatoren van het protest hebben inwoners opgeroepen zich bij het tentenkamp aan te sluiten.
Maricarmen Abascal woonde ruim zeventig jaar in haar appartement in Madrid, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. De zaak leidde tot grote verontwaardiging en is inmiddels uitgegroeid tot een symbool van de Spaanse wooncrisis.
De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft een pakket maatregelen aangekondigd, maar het is nog niet duidelijk of het parlement ermee zal instemmen. Sánchez heeft er geen meerderheid.
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