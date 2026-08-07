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Terreur zaaiende aap eindelijk gevangen in Sumatra

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 9:42
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TEMBILAHAN (ANP/AFP) - Een langstaartmakaak die een plaats in het oosten van Sumatra twee weken lang met aanvallen op mensen terroriseerde, is eindelijk door jagers gevangen. Het dier viel in Tembilahan negentien keer mensen aan en verwondde achttien van zijn slachtoffers, onder wie ook kinderen.
De aap is in een val gelokt in de plaats, meldt de lokale brandweer. De meeste slachtoffers waren alleen toen ze werden aangevallen. Een slachtoffer werd twee keer aangevallen. Hun wonden moesten worden gehecht en ze moesten worden ingeënt tegen rabiës.
De agressieve aap veroorzaakte veel angst en scholen werden gesloten. Die gaan maandag weer open, aldus de autoriteiten.
De autoriteiten zijn er evenwel niet gerust op dat dit dier de enige agressieve aap is. De gevangen aap is overgebracht naar de provinciehoofdstad Pekanbaru voor nader onderzoek. De makaken leven vaak in de buurt van mensen om relatief eenvoudig aan eten te komen.
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