ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Terreuronderzoek naar Franse tiener die op schoolleiding schoot

Samenleving
door anp
anp131026157 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP) - Het onderzoek naar het incident op een school nabij Marseille waarbij maandag een leerling een rector en docent verwondde met een jachtgeweer, is overgenomen door de Franse antiterrorisme-aanklager. Dat meldt BFMTV op gezag van dat kantoor. In een verklaring meldt de aanklager dat er aanwijzingen zijn dat de aanval geïnspireerd was door onlinegroepen waarin extreem geweld wordt verheerlijkt.
De 14-jarige bracht maandag in een gitaarkoffer een jachtgeweer mee naar zijn middelbare school in Aubagne, waar hij eerst op de twee medewerkers van de school schoot. Later vuurde hij ook kogels af op een andere verdieping. De verdachte werd nadien opgepakt. Zowel het schoolhoofd als de docent verkeert niet in levensgevaar.
De antiterrorisme-aanklager meldt dat er aanwijzingen zijn dat de jongen mogelijk inspiratie putte uit de True Crime Community waar hij banden mee lijkt te hebben. In die kringen op internet wordt extreem geweld verheerlijkt, soms met geweldpleging tot gevolg.
loading

POPULAIR NIEUWS

Toyota-of-Irving_Apple-CarPlay_Android-Auto_ls1

Koppel je je telefoon aan je auto? (Android Auto en Apple CarPlay) De AIVD legt uit waarom je dat beter niet zomaar doet

Scherm­afbeelding 2026-10-13 om 06.36.49

Peildatum 1 januari: deze vier geldzaken regel je beter nog in december

IMG_4991

Zet je de thermostaat 's nachts op 15 graden? Met een warmtepomp of vloerverwarming kan dat je juist geld kosten

Scherm­afbeelding 2026-10-13 om 07.18.39

Hoe vaak moet je je handdoek écht wassen? De vuistregel is strenger dan je denkt

153230198_m

Vaatwasserexpert waarschuwt voor 5 veelgemaakte fouten, waaronder voorspoelen

65fdc5ee-4358-4f02-ba72-b686c50f7d09

Help je je kind aan een huis? De schenking op papier ligt onder vuur, maar deze route laat het kabinet met rust

Loading