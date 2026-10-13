Terreuronderzoek naar Franse tiener die op schoolleiding schoot

PARIJS (ANP) - Het onderzoek naar het incident op een school nabij Marseille waarbij maandag een leerling een rector en docent verwondde met een jachtgeweer, is overgenomen door de Franse antiterrorisme-aanklager. Dat meldt BFMTV op gezag van dat kantoor. In een verklaring meldt de aanklager dat er aanwijzingen zijn dat de aanval geïnspireerd was door onlinegroepen waarin extreem geweld wordt verheerlijkt.

De 14-jarige bracht maandag in een gitaarkoffer een jachtgeweer mee naar zijn middelbare school in Aubagne, waar hij eerst op de twee medewerkers van de school schoot. Later vuurde hij ook kogels af op een andere verdieping. De verdachte werd nadien opgepakt. Zowel het schoolhoofd als de docent verkeert niet in levensgevaar.

De antiterrorisme-aanklager meldt dat er aanwijzingen zijn dat de jongen mogelijk inspiratie putte uit de True Crime Community waar hij banden mee lijkt te hebben. In die kringen op internet wordt extreem geweld verheerlijkt, soms met geweldpleging tot gevolg.