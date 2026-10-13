Brussel ontevreden over Iers voorstel EU-meerjarenbegroting

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Commissie is ontevreden over de onderhandelingsbox voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting (MFF) van het Ierse voorzitterschap. Dat zei Eurocommissaris Piotr Serafin (Begroting) dinsdag. Het voorstel van de Ieren "sluit niet aan bij wat Europa nodig heeft", zei hij op een persconferentie na afloop van een overleg met EU-ministers over de MFF.

Er wordt te veel bezuinigd, de begroting is niet flexibel genoeg en het schrappen van EU-ambtenaren is niet mogelijk, zijn kort samengevat de belangrijkste bezwaarpunten.

"De voorgestelde bezuinigingen dreigen onze gezamenlijke handelingscapaciteit te beperken", zei Serafin. De Ieren hebben zaterdag een begrotingsvoorstel gepresenteerd van 1,62 biljoen euro; 140 miljard euro lager dan het voorstel van de Europese Commissie. In de huidige meerjarenbegroting gaat 1,2 biljoen euro om.

Minder flexibiliteit

In het voorstel van de Ieren zit ook minder flexibiliteit om op toekomstige crises te reageren, vervolgde de Eurocommissaris. Dat vindt hij onverstandig.

"Europa heeft de mensen en middelen nodig om de taken uit te voeren die we eraan toewijzen. Ambitie zonder de capaciteit om die waar te maken, dient onze burgers niet", aldus Serafin.

"We mogen niet uit het oog verliezen wat Europa van zijn begroting nodig heeft: het vermogen om te investeren, gezamenlijk op te treden en in te spelen op de uitdagingen die voor ons liggen", benadrukte hij.