Terreurverdachte Antwerpen aangehouden

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 20:55
ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Na een verijdelde aanslag op de Belgische premier Bart De Wever is een 23-jarige terreurverdachte uit Tsjetsjenië aangehouden, meldt de advocaat van de verdachte. Hij werd onlangs samen met twee anderen opgepakt. De vermoedelijk radicale moslims zouden van plan zijn geweest aanslagen te plegen op meerdere politici.
Volgens de Belgische zender VTM was ook Geert Wilders doelwit van de Antwerpse terreurcel. De PVV-leider heeft besloten zijn verkiezingscampagne op te schorten.
