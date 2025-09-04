Defensie opent nieuw hoofdkwartier

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse krijgsmacht opent donderdag een nieuw operationeel hoofdkwartier van waaruit alle defensieonderdelen beter aangestuurd moeten worden. Het Netherlands Joint Force Command huist voorlopig in het ministerie van Defensie, maar krijgt op termijn een eigen locatie. Dat laten commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim en defensieminister Ruben Brekelmans aan het AD weten.

Volgens de generaal was het overzicht bij Defensie eerder "veel meer versnipperd". "Nu moeten we erop voorbereid zijn dat we tegen een langdurig conflict aanlopen. Dit nieuwe hoofdkwartier is daar zo veel beter op ingericht", zegt Eichelsheim in het AD. Volgens Brekelmans komt er alles samen: "dus ook als Defensie helpt bij het blussen van een natuurbrand of een andere calamiteit."

Op het hoofdkwartier komen driehonderd mensen te werken. Eichelsheim zegt in de krant dat voor "deze eerste stap" 8 miljoen euro per jaar is begroot, "dat vooral naar IT-verbindingen gaat".