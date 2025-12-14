Thailand kondigt avondklok af in kustprovincie aan grens Cambodja

BANGKOK (ANP/RTR) - Thailand heeft een avondklok afgekondigd in de zuidoostelijke provincie Trat vanwege de aanhoudende beschietingen over en weer met Cambodja. De provincie strekt zich uit langs de Golf van Thailand en beslaat enkele tientallen kilometers smal landsdeel langs de grens met Cambodja. De avondklok geldt voor districten grenzend aan de Cambodjaanse stad Koh Kong. Voor de provincie Sa Kaew, die eveneens grenst aan Cambodja en waar herhaaldelijk wederzijdse beschietingen plaatsvonden, gold al een avondklok. Die blijft van kracht.

Het geweld tussen de twee landen rond de betwiste landsgrens is de voorbije weken opgelaaid, ondanks een door de VS afgekondigd staakt-het-vuren tussen de buurstaten. Zowel Thailand als Cambodja ontkennen dat er sprake is van een bestand. Door de schermutselingen kwamen al zeker 25 militairen om het leven. Honderdduizenden zijn hun woning ontvlucht.

Zaterdag meldde Cambodja al dat het per direct en tot nader order de grens met Thailand had gesloten.