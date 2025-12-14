Twee zwaargewonde kinderen in woning spookrijder A58

In een woning aan de Janus Rooijakkersstraat in Moergestel (Noord-Brabant) zijn zaterdagavond twee zwaargewonde kinderen aangetroffen. De vader van de kinderen is volgens de politie de man die eerder op de avond vermoedelijk als spookrijder betrokken was bij een ongeluk op de A58. Bij dat ongeluk raakten vier mensen gewond, onder wie de spookrijder.

De politie is een onderzoek gestart. Meer informatie kan een woordvoerder nog niet geven. "Het welzijn van de kinderen staat nu eerst voorop", zegt hij. Over de precieze leeftijd van de kinderen en hoe zij eraan toe zijn, wil de politie niets zeggen. "Maar het gaat om kinderen jonger dan tien jaar oud."

Bij het ongeluk op de A58 waren minimaal vier auto's betrokken. Volgens de woordvoerder verklaarde zeker één getuige dat er een spookrijder in het spel was "en lijkt de situatie daar ook erg op". De vermeende spookrijder werd na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Onderzocht wordt of hij alcohol of drugs heeft gebruikt. De overige gewonden raakten lichtgewond.

Na het ongeluk is de politie naar de woning van de man gegaan, waar de kinderen volgens de woordvoerder werden aangetroffen. Volgens de politie zijn er op dit moment "veel vragen en nog weinig antwoorden". Zo is niet duidelijk waar de moeder van de kinderen zich op dit moment bevindt. Mogelijk verblijft zij in het buitenland, meldt de woordvoerder. De politie roept mensen die meer informatie hebben op om zich te melden.