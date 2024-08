Thailand meldt eerste besmetting met nieuwe mpox-variant in Azië

BANGKOK (ANP/AFP) - Thailand heeft het eerste besmettingsgeval met de nieuwe variant van mpox vastgesteld en daarmee de eerste besmetting in Azië. De patiënt is een 66-jarige Europeaan die onlangs in Afrika was.

De man arriveerde op 14 augustus op de luchthaven van Bangkok. Hij werd met symptomen van mpox, ook wel bekend als apenpokken, naar het ziekenhuis gestuurd. Woensdag bleek dat hij inderdaad mpox had opgelopen en uit verder onderzoek blijkt dat het om de zogenoemde clade 1b-variant gaat, die extra besmettelijk en ziekmakend lijkt.

De Thaise autoriteiten monitoren de 43 personen met wie de man nauw contact heeft gehad. Zij vertonen tot dusver geen symptomen. De autoriteiten gaan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op de hoogte stellen. De WHO bestempelde de uitbraak van mpox in de Democratische Republiek Congo (DRC) en een aantal buurlanden onlangs tot een noodsituatie voor de internationale volksgezondheid.

Mpox is een virusinfectie die oorspronkelijk vooral in West- en Midden-Afrika voorkwam. De symptomen lijken op die van pokken, maar zijn vaak minder ernstig. De ziekte is in slechts een klein deel van de gevallen dodelijk.