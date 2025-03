Burgemeester New Jersey rijdt ladderzat met peuter in de auto, zie bodycambeelden

In de Amerikaanse staat New Jersey is een burgemeester aangehouden omdat ze stomdronken achter het stuur zat met haar peuter in de auto. Gina LaPlaca was een gevaar op de weg: ze reed door rood en botste bijna tegen een elektriciteitspaal.

Op bodycambeelden van de politie is te zien dat ze zo veel had gedronken dat ze wankelt op haar benen. Ze faalt dan ook faliekant op de veldtest. Het incident vond plaats op de Ierse feestdag St. Patrick’s Day.

Sterke drank in de auto

LaPlaca, burgemeester van het 12.803 zielen tellende Lumberton, reed op 17 maart door haar woonplaats nadat ze haar tweejarige zoon had opgehaald van de crèche. Andere weggebruikers zagen haar slingeren en door rood rijden. Sky News schrijft dat ze bijna tegen een elektriciteitspaal botste.

Agenten hielden haar staande en lieten haar een evenwichtstest doen. Op de bodycambeelden is te zien dat ze moeite heeft met balanceren op één been. Ze wankelt, valt om en zakt voor de test.

In haar auto vond de politie een waterfles met alcohol en een klein flesje sterke drank. Op het bureau bleek haar alcoholpromillage zo hoog dat ze naar het ziekenhuis moest voor controle.

Oproep tot aftreden

Veel inwoners van Lumberton willen dat LaPlaca aftreedt. Haar echtgenoot, Jason Carty, schreef na haar arrestatie op sociale media dat ze worstelt met een verslaving.

Bekijk hieronder de bodycambeelden:

Bron: Sky News