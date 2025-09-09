Als de dokter ontdekt dat er iets mis is met je alvleesklier is het vaak laat en soms te laat. Pancreatitis of alvleesklierkanker uiten zich vaak pas laat. Toch kunnen er al vroege signalen aan de huid én specifiek aan de handen ontstaan die duiden op onderliggende problemen.

(de signalen hier onder kunnen op problemen met de alvleesklier te maken hebben, maar kunnen ook een minder dramatische reden hebben)

Hand- en huidklachten die kunnen wijzen op alvleesklierproblemen:

Geelverkleuring van de huid (geelzucht): Een opvallend symptoom is een gelige kleur van de huid en het oogwit. Op de handen kan deze vergeling duidelijk zichtbaar zijn. Dit ontstaat doordat de galafvoer wordt belemmerd, meestal door een tumor die op de galbuis drukt. Vaak gaat dit gepaard met jeuk, ook aan de handen.

Pijnlijke, rode onderhuidse bulten (pancreatitis panniculitis): In zeldzame gevallen verschijnen er rode, pijnlijke bulten op de handpalmen en vingers. Dit zijn ontstekingen van het onderhuidse vetweefsel, veroorzaakt door verhoogde enzymen uit de zieke alvleesklier.

Onverklaarbare huiduitslag of blaasjes: Een specifieke, zeldzame huiduitslag (Necrolytische Migrerende Erytheem) kan ook aan de handen voorkomen. Hierbij ontstaan rode, schilferende of blaarachtige plekken die jeuken of pijnlijk zijn.

Donkere verkleuring in huidplooien (acanthosis nigricans): Soms krijgt de huid tussen de vingers, of aan de zijkanten van de hand, een donkerder, fluwelig aspect. Meestal zie je dit in de oksels of nek, maar het kan ook in andere plooien, zoals tussen de vingers, optreden.

Merkwaardige vlekken of patronen: In zeldzame gevallen kunnen onregelmatige, paarsachtige patronen zichtbaar zijn, veroorzaakt door doorbloedingsproblemen vanuit de alvleesklieraandoening.

Let op: Deze signalen zijn zeldzaam, maar als ze samen met andere klachten als buikpijn, gewichtsverlies of spijsverteringsproblemen optreden, is het verstandig om een arts te raadplegen. Vroege herkenning kan het verloop van alvleesklierziekten beïnvloeden.