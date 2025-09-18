Thaise politie clasht met Cambodjaanse demonstranten in grensdorp

BANGKOK (ANP/RTR) - De Thaise politie heeft traangas en rubberkogels afgevuurd op Cambodjaanse actievoerders in een betwist grensgebied, aldus de autoriteiten in beide landen. Dit is de grootste escalatie sinds Thailand en Cambodja in juli een staakt-het-vuren afkondigden om een ​​dodelijk vijfdaags conflict te beëindigen.

Volgens de Cambodjaanse autoriteiten raakten minstens 23 Cambodjanen gewond bij het incident, terwijl het Thaise leger meldde dat ook een onbekend aantal Thaise functionarissen gewond is geraakt.

Het incident vond plaats bij een betwist grensdorp, dat volgens Thailand deel uitmaakt van het dorp Ban Nong Ya Kaew in de provincie Sa Kaeo, maar volgens Cambodja van het dorp Prey Chan in de provincie Bantheay Meanchey.

Thailand en Cambodja betwisten al meer dan een eeuw de soevereiniteit over verschillende ongemarkeerde punten langs hun 817 kilometer lange landgrens, die voor het eerst in 1907 door Frankrijk in kaart werd gebracht. Destijds was Cambodja nog een Franse kolonie.