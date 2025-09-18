Vrouwelijke werknemers verbergen hormoongerelateerde klachten vaker op het werk dan andere gezondheidsklachten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

80 procent van de vrouwen zegt regelmatig gezondheidsklachten te hebben door menstruatie, zwangerschap of de overgang. Ze hebben onder andere vaak last van vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn.

Van de vrouwen met hormonale klachten verbergt 35 procent die op het werk. Dat is meer dan bij andere klachten, die 24 procent van de werknemers verborgen houdt. De vrouwen met hormoongerelateerde klachten zijn vaak bang dat collega's een negatief oordeel hebben of op hen neerkijken vanwege de gezondheidsproblemen.

Vrouwen met hormoongerelateerde klachten werken ook vaker door wanneer ze zich ziek voelen. Waar 43 procent van de werknemers met andere klachten doorwerkt, is dat 67 procent bij vrouwen met hormonale klachten. Tegelijkertijd zegt meer dan de helft van de ondervraagden soms minder productief te zijn op het werk door de klachten.

Het belangrijkste verbeterpunt is volgens zowel vrouwelijke als mannelijke deelnemers het vergroten van bewustzijn onder leidinggevenden. Meer dan de helft van hen vindt dat dit beter moet.

Vakbond CNV wil dat werkgevers meer vrouwvriendelijk beleid maken, zoals meer ruimte voor flexibiliteit en open gesprekken op de werkvloer. "Miljoenen vrouwen dragen iedere dag bij aan onze samenleving, vaak in onmisbare beroepen als zorg, onderwijs en schoonmaak. Maar terwijl hun inzet zichtbaar is, blijft hun behoefte aan maatwerk op de werkvloer onzichtbaar", zegt CNV-bestuurder Daniëlle Woestenberg.

Het CBS en TNO bevestigen dat ~80% van de werkende vrouwen regelmatig hormoongerelateerde klachten ervaart, die aanzienlijke impact hebben op hun inzetbaarheid en welzijn. Tegelijk geldt voor 67% van deze vrouwen dat zij doorwerken ondanks de klachten. Er is een groot taboe: ruim een derde van de vrouwen praat er niet over op het werk, blijkt uit recent TNO/CBS-onderzoek in 2025.

89% van de Nederlandse werkgevers heeft geen officieel menopauzebeleid, ondanks toenemende urgentie.