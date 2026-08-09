ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Thaise schoolschutter volgens politie al langer bezig met geweld

Samenleving
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 8:57
anp090826043 1
BANGKOK (ANP/RTR) - De 14-jarige jongen die in Thailand zijn grootouders doodschoot en vervolgens een bloedbad aanrichtte op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. Volgens de politie is inmiddels gebleken dat hij eerder een balletjespistool had meegenomen naar school. Ook bleek uit onderzoek op zijn computer dat hij gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media.
De jongen was al één of twee dagen bezig met geweld, aldus de politie. Op sociale media keek hij ook filmpjes om te leren hoe hij een vuurwapen moest gebruiken. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat hij had geoefend met schieten. Het balletjespistool dat hij vorig jaar meenam naar school werd door een docent in beslag genomen.
Vrijdag doodde de jongen eerst zijn grootouders, bij wie hij al twaalf jaar woonde na de scheiding van zijn ouders. Daarna ging hij naar zijn school, waar hij nog eens zes mensen ombracht en meer dan twintig mensen verwondde. Vervolgens pleegde hij zelfmoord.
Maatregelen
Het Thaise ministerie van Onderwijs zegt binnen drie maanden met nieuwe veiligheidsprotocollen te komen. Er wordt gekeken naar geestelijke gezondheid, betere doorverwijzingen voor zorgelijke gevallen, hulpverleningsoefeningen, een antipestcampagne en betere veiligheidsmaatregelen.
Dit was het dodelijkste geweldsincident in het land sinds 2022. Toen opende een voormalige politieagent de aanval met een vuurwapen, een mes en een auto. Hij doodde 24 kinderen en 12 volwassenen en beroofde zichzelf uiteindelijk ook van het leven.
Thailand heeft het hoogste vuurwapenbezit van Zuidoost-Azië en geweldsincidenten komen vaker voor. Premier Anutin Charnvirakul kondigde vrijdag al strengere wapenwetgeving aan.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2535033265

Psycholoog legt Fransen uit: waarom Nederlandse kinderen de gelukkigste van de wereld zijn

shutterstock_2639721385

Eigen risico naar €455: wie ziek is betaalt, wie gezond is krijgt geld terug

bc8e13de-b530-11ea-becf-0255c322e81b

Tropische plaknachten op komst: dit werkt écht om goed te slapen bij 20+ graden — en deze populaire truc maakt het juist erger

iPhone-on-Fire-Burning-in-Hand-Excessive-Heat-Damage

De oude mobiele telefoon in je lade vormt een brandgevaar – dit moet je doen

172902278_m

Je persoonlijkheid bepaalt of je van alcohol houdt of niet: deze types grijpen vaker naar de fles

shutterstock_2762480317

7 slimme manieren om 1000 euro te sparen (en welke echt werkt)

Loading