Thaise schoolschutter volgens politie al langer bezig met geweld

BANGKOK (ANP/RTR) - De 14-jarige jongen die in Thailand zijn grootouders doodschoot en vervolgens een bloedbad aanrichtte op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. Volgens de politie is inmiddels gebleken dat hij eerder een balletjespistool had meegenomen naar school. Ook bleek uit onderzoek op zijn computer dat hij gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media.

De jongen was al één of twee dagen bezig met geweld, aldus de politie. Op sociale media keek hij ook filmpjes om te leren hoe hij een vuurwapen moest gebruiken. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat hij had geoefend met schieten. Het balletjespistool dat hij vorig jaar meenam naar school werd door een docent in beslag genomen.

Vrijdag doodde de jongen eerst zijn grootouders, bij wie hij al twaalf jaar woonde na de scheiding van zijn ouders. Daarna ging hij naar zijn school, waar hij nog eens zes mensen ombracht en meer dan twintig mensen verwondde. Vervolgens pleegde hij zelfmoord.

Maatregelen

Het Thaise ministerie van Onderwijs zegt binnen drie maanden met nieuwe veiligheidsprotocollen te komen. Er wordt gekeken naar geestelijke gezondheid, betere doorverwijzingen voor zorgelijke gevallen, hulpverleningsoefeningen, een antipestcampagne en betere veiligheidsmaatregelen.

Dit was het dodelijkste geweldsincident in het land sinds 2022. Toen opende een voormalige politieagent de aanval met een vuurwapen, een mes en een auto. Hij doodde 24 kinderen en 12 volwassenen en beroofde zichzelf uiteindelijk ook van het leven.

Thailand heeft het hoogste vuurwapenbezit van Zuidoost-Azië en geweldsincidenten komen vaker voor. Premier Anutin Charnvirakul kondigde vrijdag al strengere wapenwetgeving aan.