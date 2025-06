The Beach Boys-oprichter Brian Wilson overleden

LOS ANGELES (ANP) - Brian Wilson, een van de oprichters van de Amerikaanse rockband The Beach Boys, is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie gemeld in een bericht op Instagram. "Met groot verdriet moeten we mededelen dat onze geliefde vader Brian Wilson is overleden. We hebben er geen woorden voor."

Brian Wilson richtte The Beach Boys in 1961 op samen met zijn broers Dennis en Carl, hun neef Mike Love en goede vriend Al Jardine. De groep was bekend van nummers als Wouldn't It Be Nice, God Only Knows, Surfin' U.S.A. en Good Vibrations.