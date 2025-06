Spectaculair fenomeen: kijk vanavond naar de aardbeienmaan

Het is vanavond weer volle maan en het is er niet zomaar eentje. We krijgen een heuse aardbeienmaan te zien.

De naam dankt de maan vanavond aan het feit dat veel aardbeien nu rijp zijn, hij lijkt niet plots echt op een aardbei. Wel kleurt hij rood.

"Als een maan heel hoog staat, krijgt die een gelige kleur”, legt meteoroloog Johnny Willemsen uit aan AD.nl. "Staat de maan laag, dan moet het licht door meer lucht en waterdamp heen. Omdat er hierdoor meer licht wordt gebroken, gaat het rode licht overheersen. Daarom wordt een ondergaande zon vaak steeds roder.”

Elke maand is de maan een keertje vol en hij krijgt niet zelden een bijnaam. Zo spreken we in januari van een wolfmaan, in april van een rozemaan en in oktober van een jagersmaan.

De maan is vanavond tussen 22.45 en 23.15 uur het best zichtbaar. In Amsterdam kijk je het liefst om precies 23.07 uur naar de hemel, terwijl in Maastricht de rode gloed het beste te zien is om 22.51 uur.