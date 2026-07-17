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The Odyssey verbreekt op eerste dag records in Nederlandse bios

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 15:45
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AMSTERDAM (ANP) - De film The Odyssey van regisseur Christopher Nolan heeft op de openingsdag in de Nederlandse bioscopen records verbroken. Het epos ging donderdag in première. Bioscoopketen Pathé heeft inmiddels al 100.000 kaartjes voor de film verkocht, waarmee het voor Pathé de beste openingsdag in jaren was. Het record stond op naam van Deadpool & Wolverine.
Voor de IMAX-zalen heeft Pathé met The Odyssey zelfs de beste opening ooit. Van de 100.000 kaarten die al zijn verkocht, was bijna de helft voor een IMAX-voorstelling. Regisseur Christopher Nolan nam zijn film op IMAX-formaat op, wat betekent dat de beelden extra scherp zijn. De film draait echter ook in 'gewone' bioscoopzalen.
In Nederland heeft Pathé zeven IMAX-zalen, Kinepolis heeft er drie. Een woordvoerder van die keten bevestigt dat The Odyssey ook bij Kinepolis records vestigt: "In onze IMAX-zalen hebben wij nog nooit zoveel bezoekers getrokken." Concrete aantallen kan de woordvoerder niet geven.
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