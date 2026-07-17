Weer drukke vakantiespits nu heel Nederland zomervakantie heeft

DEN HAAG (ANP) - Voor de derde vrijdag op rij staat er door vakantieverkeer veel file op de Nederlandse wegen, meldt de ANWB. Om 15.25 uur telde de verkeersdienst 433 kilometer aan vertragingen.

Vrijdag begint de zomervakantie voor scholen in het midden van Nederland. Die is in de rest van het land al begonnen. De files staan vooral op wegen richting het zuiden en komen vooral door recreatieverkeer. "Het woon-werkverkeer is er wel tussenuit", zegt een ANWB-woordvoerder.

De mensen die deze zomer nog wel met de auto van en naar werk rijden, zullen minder vaak vast komen te staan, verwacht de woordvoerder. "De komende weken worden tijdens de spits een stuk minder druk."