ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

The Sunday Times: zeker 16.500 doden en 330.000 gewonden in Iran

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 14:27
anp180126102 1
TEHERAN (ANP) - Bij de demonstraties in Iran zijn zeker 16.500 tot 18.000 mensen gedood en 330.000 tot 360.000 anderen gewond geraakt, meldt The Sunday Times. De Britse krant baseert zich op acht grote oogklinieken en zestien spoedeisende hulpafdelingen in Iran. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen en zwangere vrouwen zijn.
De meeste doden en gewonden vielen in twee dagen, aldus The Sunday Times. Die meldt ook dat velen vermoedelijk jonger waren dan 30 jaar en zijn gestorven door een tekort aan bloed. De krant sprak met meerdere personen die het land zijn ontvlucht. "Vertel de hele wereld dat ze vrijdag iedereen onder vuur hebben genomen", zei een van hen.
Getuigen zeggen dat op de hoofden van betogers werd geschoten. Bijvoorbeeld door sluipschutters op daken. Tussen de 700 en 1000 mensen hebben een oog verloren, bericht de krant verder. Ook zou vanuit rijdende voertuigen zijn geschoten.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 09 om 092316

Schokkende foto's tonen de gruwel van het oude Chinese voetbinden

TELEMMGLPICT000002177922_trans_NvBQzQNjv4BqdNLuJDSj-bduoIdVkVeVwQYGEALd3jOglq7DTNTDy5U

Waarom twintigers massaal minder drinken

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

ongeluk suriname

Veroorzaker dodelijk ongeval Paramaribo is idioot rijdende Nederlander in een Jaguar

265475330_m

Hartaanval zonder borstpijn: daarom lopen juist vrouwen groter risico

Scherm­afbeelding 2026-01-17 om 15.34.17

Hoe Musk c.s. 1 jaar Trump verzilveren

Loading