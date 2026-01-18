Duitse verkenners verlaten Groenland alweer

BERLIJN (ANP/DPA) - Een groep van vijftien Duitse militairen op Groenland vertrekt alweer na minder dan 48 uur op het eiland, dat deel uitmaakt van het Deense koninkrijk. Een woordvoerder van de strijdkrachten bevestigde het bericht van de Duitse krant Bild, die spreekt over een "stille en heimelijke" bliksemsnelle aftocht. De Duitsers maakten deel uit van een verkenningsmissie van Europese landen om te kijken hoe Groenland beter kan worden verdedigd.

Volgens de woordvoerder heeft het Duitse verkenningsteam zijn opdracht volbracht. De resultaten worden de komende dagen geëvalueerd.

Volgens Bild kregen de militairen zondagochtend vanuit Berlijn het plotselinge bevel te vertrekken. Zaterdag was nog gemeld dat hun verblijf op Groenland langer dan gepland zou zijn en niet te voorzien was hoelang het nog zou duren.

De aftocht volgt een dag na dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump tegen landen die meedoen aan de missie op Groenland.