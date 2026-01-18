ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse verkenners verlaten Groenland alweer

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 14:29
anp180126103 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Een groep van vijftien Duitse militairen op Groenland vertrekt alweer na minder dan 48 uur op het eiland, dat deel uitmaakt van het Deense koninkrijk. Een woordvoerder van de strijdkrachten bevestigde het bericht van de Duitse krant Bild, die spreekt over een "stille en heimelijke" bliksemsnelle aftocht. De Duitsers maakten deel uit van een verkenningsmissie van Europese landen om te kijken hoe Groenland beter kan worden verdedigd.
Volgens de woordvoerder heeft het Duitse verkenningsteam zijn opdracht volbracht. De resultaten worden de komende dagen geëvalueerd.
Volgens Bild kregen de militairen zondagochtend vanuit Berlijn het plotselinge bevel te vertrekken. Zaterdag was nog gemeld dat hun verblijf op Groenland langer dan gepland zou zijn en niet te voorzien was hoelang het nog zou duren.
De aftocht volgt een dag na dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump tegen landen die meedoen aan de missie op Groenland.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 09 om 092316

Schokkende foto's tonen de gruwel van het oude Chinese voetbinden

TELEMMGLPICT000002177922_trans_NvBQzQNjv4BqdNLuJDSj-bduoIdVkVeVwQYGEALd3jOglq7DTNTDy5U

Waarom twintigers massaal minder drinken

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

ongeluk suriname

Veroorzaker dodelijk ongeval Paramaribo is idioot rijdende Nederlander in een Jaguar

265475330_m

Hartaanval zonder borstpijn: daarom lopen juist vrouwen groter risico

Scherm­afbeelding 2026-01-17 om 15.34.17

Hoe Musk c.s. 1 jaar Trump verzilveren

Loading