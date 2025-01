Thema The Passion is 'Ik ben bij je', Anita Witzier keert terug

TERNEUZEN (ANP) - Het thema van The Passion is dit jaar Ik ben bij je. Dat heeft KRO-NCRV dinsdag bevestigd na berichtgeving van Omroep Zeeland. Het bijbelspektakel vindt dit jaar plaats in Terneuzen. Anita Witzier keert terug als verslaggever.

Burgemeester Erik van Merrienboer van Terneuzen laat via Omroep Zeeland weten blij te zijn met het thema: "Je bent er op het moment dat de ander je nodig heeft. Wij als gemeente vinden het belangrijk om eenzaamheid aan te pakken en om voor verbinding te zorgen. Vandaar dat het thema zeer passend is bij Terneuzen."

Wie de hoofdrollen spelen in de jubileumeditie van het muzikale paasverhaal, wordt later bekendgemaakt. Ook The Passion Hemelvaart is in Zeeland, in de gemeente Sluis. De reguliere Passion is op 17 april live te zien op NPO 1. De Hemelvaarteditie volgt op 29 mei.