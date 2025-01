Zanger en schrijver Peter Schaap (Adem mijn adem) overleden

De Groningse zanger en schrijver Peter Schaap is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie via een annonce op Facebook gemeld. Zij hebben het nieuws bevestigd in diverse Groningse media. De grootste hit van Schaap was Adem mijn adem, die hij halverwege de jaren zeventig uitbracht.

Schaap begon zijn werkende leven als docent op een lagere school. Maar na een paar jaar ontdekte hij het optreden en koos voor een carrière als zanger. Hij bracht vier succesvolle lp's uit en kreeg een Zilveren Harp, voor zijn betekenis voor het Nederlandse lied.

In de jaren tachtig besloot Schaap het roer weer om te gooien en ging hij boeken schrijven. Hij maakte naam met kinder- en fantasyboeken. Een van zijn bekendste werken was De vallei van de geesten. In 1988 won hij een grote Europese literatuurprijs voor zijn boek De schrijvenaar van Thyll.

In 2017 bracht Schaap nog een vijfde cd uit, met zijn verzamelde werken. Hij overleed na een lang ziekbed.