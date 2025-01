Familie neemt in Portugal afscheid van radiomaker Van Kooten

FARO (ANP) - Familie en vrienden hebben in Portugal afscheid genomen van Willem van Kooten, die op 3 januari overleed. Dat laat zijn familie dinsdag weten in De Telegraaf. "Naar zijn wens heeft het afscheid in familiekring in zijn geliefde Portugal plaatsgevonden", staat er. Van Kooten overleed in Faro.

Van Kooten begon zijn carrière bij Radio Veronica, waar hij naam maakte met zijn losse manier van presenteren, iets wat Nederland in die tijd nog niet kende. Ook introduceerde Van Kooten in die jaren de Top 40 in Nederland. Daarna begeleidde hij bands als Shocking Blue en Golden Earring en hielp de muzikanten door te breken in de VS. Ook steunde hij politicus Pim Fortuyn en zijn partij LPF en was hij een van de medeoprichters van Beeld en Geluid.

Nederlandse dj's prezen Van Kooten massaal na zijn overlijden. Rob Stenders stelde dat "onze beroepsgroep alles aan hem te danken heeft" en Erik de Zwart noemde hem "de nestor van alle diskjockeys". In 2018 kreeg Van Kooten de Marconi Oeuvre Award voor zijn belangwekkende betekenis voor de Nederlandse radio.