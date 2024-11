Theo van Gogh 20 jaar na moord herdacht in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam wordt zaterdag herdacht dat het twintig jaar geleden is dat filmmaker Theo van Gogh werd vermoord. Op 2 november 2004 werd de regisseur en opiniemaker op klaarlichte dag vermoord door Mohammed B. in de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Onder meer op de plek van de moord, in het Oosterpark en in De Balie zijn herdenkingen.

De herdenking in De Balie wordt georganiseerd door het debatcentrum. De bijeenkomst staat in het teken van het belang van vrijheid van meningsuiting en de strijd tegen geweld en extremisme. Onder meer Katja Schuurman, Olga Zuiderhoek, Gijs van de Westelaken en zus Jantine van Gogh spreken. Vrijdagavond organiseerde De Balie een bijeenkomst over de nalatenschap van Van Gogh, met onder anderen de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman en JA21-senator Annabel Nanninga.

Ook op televisie is aandacht voor de dood van de filmmaker. De NPO zendt meerdere films en series van Van Gogh uit. Zaterdag is onder meer de film Interview te zien, met Katja Schuurman als soapster die wordt geïnterviewd door een elitaire journalist, vertolkt door Pierre Bokma.

B. vermoordde Van Gogh door op hem te schieten en zijn keel door te snijden. Daarna stak B. met een mes een dreigbrief gericht aan toenmalig Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali in het lichaam van de regisseur. B. zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op Van Gogh.