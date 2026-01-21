ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Thijssen wil nog dit jaar strengere stikstofwetten met doel 2030

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 15:25
anp210126152 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet zorgen dat er nog dit jaar nieuwe stikstofwetten komen om Nederland van het stikstofslot te halen. Dat is volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen nodig. In die wet moeten wat haar betreft harde doelen staan voor het verminderen van de stikstofuitstoot in 2030.
Volgens Thijssen liggen die wetten "al twee jaar klaar" maar ontbrak het bij het demissionaire kabinet aan "politieke wil" om die in te voeren. Ook vertegenwoordigers van boeren vinden dat er een nieuwe stikstofwet moet komen, maar dat boeren dan ook de ruimte moeten krijgen om naar eigen inzicht maatregelen op hun bedrijf te nemen om stikstof te verminderen.
Het beleid moet wat Thijssen betreft vergelijkbaar zijn met dat van toenmalig VVD-minister Christianne van der Wal in het kabinet-Rutte IV. Tegen dat beleid hebben boeren vaak geprotesteerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

FSF113_1

Deze twee alledaagse etenswaren vergroten je kans op kanker, waarschuwen oncologen

195647-4

Beste lippenstiften volgens Bild: betaalbare winnaar met luxe prestaties

shutterstock_2696474823

Generatie ‘slow sex’: zijn jongeren echt preutser geworden?

ai2html-graphic-desktop.dc90fdf7

Republikeinen komen eindelijk in opstand tegen Trumps Groenland‑droom

anp 473400277

Tips van een ex-dief: Wat moet je doen als iemand bij je inbreekt?

ANP-307829661

Hoe weet je of je moet doorgaan of stoppen? Drie signalen

Loading