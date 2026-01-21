Thijssen wil nog dit jaar strengere stikstofwetten met doel 2030

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet zorgen dat er nog dit jaar nieuwe stikstofwetten komen om Nederland van het stikstofslot te halen. Dat is volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen nodig. In die wet moeten wat haar betreft harde doelen staan voor het verminderen van de stikstofuitstoot in 2030.

Volgens Thijssen liggen die wetten "al twee jaar klaar" maar ontbrak het bij het demissionaire kabinet aan "politieke wil" om die in te voeren. Ook vertegenwoordigers van boeren vinden dat er een nieuwe stikstofwet moet komen, maar dat boeren dan ook de ruimte moeten krijgen om naar eigen inzicht maatregelen op hun bedrijf te nemen om stikstof te verminderen.

Het beleid moet wat Thijssen betreft vergelijkbaar zijn met dat van toenmalig VVD-minister Christianne van der Wal in het kabinet-Rutte IV. Tegen dat beleid hebben boeren vaak geprotesteerd.