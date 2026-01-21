ECONOMIE
Europarlement laakt gebruik economische intimidatie door Trump

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 15:36
STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement laakt het gebruik van "economische intimidatie tegen Denemarken en andere EU-lidstaten" door de Amerikaanse president Donald Trump. Ook veroordeelt het de extra importtarieven die Trump oplegt aan EU-landen die militairen naar Groenland hebben gestuurd. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die het Europees Parlement woensdag heeft aangenomen.
Het parlement roept de EU daarin op "krachtig, gezamenlijk en resoluut te reageren en zich tegen dergelijke dwangmaatregelen te verzetten".
De Amerikaanse inmenging in Groenland baart het Europees Parlement grote zorgen. Die vormt "een grote bedreiging voor de strategische belangen van de EU". Het parlement onderschrijft de gezamenlijke verklaring van een aantal lidstaten, waaronder Nederland, waarin staat dat alleen Denemarken en Groenland kunnen beslissen over de toekomst van Groenland.
