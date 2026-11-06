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Thomas Markle, vader van Meghan, opgepakt voor bezit kinderporno

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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De vader van Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is opgepakt in Florida voor het bezit van kinderporno. De lokale autoriteiten hebben de 82-jarige Thomas Markle aangehouden in zijn verzorgingshuis. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite CBS.
Eind oktober kwamen beschuldigingen aan het licht dat duizenden beelden van kindermisbruik in Markles woning in de Filipijnen waren aangetroffen. Zelf ontkende Markle eerder tegenover de Daily Mail dat hij dergelijke beelden in zijn bezit had.
Markle was in 2025 verhuisd naar de Filipijnen en was daar in ieder geval nog tot december, toen zijn been geamputeerd moest worden. Volgens mediaberichten is hij later naar een revalidatiecentrum in Florida verhuisd.
Meghan is al jaren vervreemd van haar vader. In een eerdere verklaring zei zij geraakt te zijn door het nieuws en te hopen dat mensen nu begrijpen waarom ze met haar vader heeft gebroken en waarom hij haar kinderen niet mag zien.
De zaak maakte veel los in het Verenigd Koninkrijk. De politie in Londen had nagelaten om informatie over mogelijk strafbaar gedrag van Markle door te geven aan relevante buitenlandse instanties. De informatie was al in 2019 per brief bij het korps binnengekomen, maar werd alleen doorgestuurd naar prins Harry en Meghan. De Londense politie deed onlangs uit eigen beweging een melding bij de Britse politiewaakhond IOPC over de manier waarop ze de situatie heeft afgehandeld.
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