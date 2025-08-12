ECONOMIE
De ene schermregel die voor alle kinderen werkt: geen schermen in de slaapkamer

Samenleving
door Gerard Driehuis
dinsdag, 12 augustus 2025 om 6:08
original (1)
Het is niet zo ingewikkeld. Veel ouders piekeren eindeloos over de schermtijd van hun kinderen. Om vervolgens afspraken te maken die niet goed te controleren zijn en die je tot agent van je kind maakt.

De ene schermregel die voor alle kinderen goed is

Als je één techregel kiest voor thuis, laat het deze zijn: geen schermen in de slaapkamer. Psychologen en kinderartsen noemen dit de eenvoudigste én effectiefste manier om slaap te beschermen en impulsgedrag te beperken. “Alles wat slaap ondermijnt, ondermijnt mentaal welzijn,” zegt psycholoog Lisa Damour tegen The Atlantic; alleen al een telefoon in de kamer kan de slaap verstoren, vult slaaponderzoeker Lauren Hale aan.

Waarom deze regel werkt

  • Slaap eerst: nachtelijk schermgebruik vertraagt het inslapen, verkort de duur en verslechtert de kwaliteit van slaap. Gebrek aan slaap hangt samen met slechtere schoolprestaties en kwetsbaarder mentaal welzijn
  • Minder verleiding, meer toezicht: gebruik in gemeenschappelijke ruimtes maakt bijsturen makkelijker en voorkomt impulsieve nachtelijke beslissingen waar tieners later spijt van krijgen.
Ook gezondheidsautoriteiten wijzen in dezelfde richting. De American Academy of Pediatrics adviseert media‑vrije plekken in huis, expliciet de slaapkamer, en benadrukt vaste bedtijden en schermpauzes. Voor jongere kinderen adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie zelfs: géén zittende schermtijd onder 1 jaar en maximaal 1 uur per dag voor 2–4 jaar, liever minder—met nadruk op veel bewegen en voldoende slaap.
Praktische invoering
  • Maak het routine: installeer een centrale oplaadplek in keuken/woonkamer en leg devices daar vóór bedtijd neer.
  • Vervang functies: geef een simpele wekker, zodat niemand “de telefoon als wekker” nodig heeft.
Feit om te onthouden Kinderen en tieners besteden uren per dag aan schermen;Amerikaanse tieners zitten rond de 7–8,5 uur entertainment‑schermtijd per dag. Beleid rond slaaptijd en -plek is daarom geen detail, maar een hefboom.
Eenvoudige tabel: Scherm- en slaaprichtlijnen (bron klikbaar)
RichtlijnKernadviesBron
Geen schermen in slaapkamerBeschermt slaap, beperkt impulsief nachtgebruikThe Atlantic theatlantic
Media‑vrije zonesMaak slaapkamers en maaltijden schermvrijAAP aoa
Peuters/kleuters0–1 uur schermtijd/dag, liever minder; veel beweging, vaste slaap
TienersBeperk schermtijd; bewaak slaap en balans activiteiten

