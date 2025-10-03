ECONOMIE
Zuid-Hollandse politiek worstelt met aanpak overlast vliegverkeer

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 14:34
anp031025155 1
DEN HAAG (ANP) - Vrijwel alle politieke partijen in de provincie Zuid-Holland vinden dat de overlast door vliegverkeer rond Schiphol en Rotterdam The Hague Airport (RTHA) moet worden teruggedrongen. De Provinciale Staten hebben echter uiteenlopende meningen over hoe dat bereikt moet worden.
GroenLinks-PvdA, D66 en Partij voor de Dieren pleitten in een debat over luchtvaart voor sluiting van het vliegveld in Rotterdam, terwijl onder meer VVD en BBB juist de economische belangen daarvan voor Zuid-Holland benadrukten. Forum voor Democratie ziet wel wat in uitbreiding van Schiphol, bijvoorbeeld op de Noordzee of mogelijk op een nieuw stuk van de Maasvlakte.
De meeste partijen willen minder nachtvluchten op Schiphol en RTHA, iets waaraan al wordt gewerkt. Ze pleitten ook voor verbetering van de mogelijkheden om per trein door Europa te reizen. De provincie Zuid-Holland heeft geen zeggenschap over beide vliegvelden, maar praat wel mee over beslissingen die het Rijk hierover neemt.
