ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tien jaar cel voor moord op vader in Amsterdam

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 13:26
anp290926142 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag de 24-jarige William P. veroordeeld tot tien jaar cel voor de moord op zijn vader (65) op 29 maart 2024 in Amsterdam-Zuidoost. P. was in de vroege ochtend de woning van zijn vader binnengedrongen en heeft de man met een groot aantal messteken gedood.
De politie arresteerde P. begin juni 2024. Op een stoeptegel waarmee de achterdeur van de woning van zijn vader was vernield, was zijn DNA gevonden. P. heeft bekend dat hij zijn vader heeft doodgestoken, maar verklaarde dat hij dit in een opwelling heeft gedaan. Dat gelooft de rechtbank niet; volgens haar heeft de verdachte een vooropgezet plan gehad. Vader en zoon hadden door tal van problemen in het verleden een zeer getroebleerde verhouding.
Het Openbaar Ministerie had zestien jaar cel geëist. De rechtbank strafte aanmerkelijk lager, omdat zij meer dan de officier van justitie rekening heeft gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De veroordeling van P. betreft ook een overval op een tankstation.
loading

POPULAIR NIEUWS

rijbewijs

Rijbewijs verlengen vanaf 75: waarom je op tijd moet beginnen

gepensioneerden-plezier-credit

Krijg je pensioen van ABP? Het fonds heeft nu €128 miljard meer dan nodig, maar je voorlopige overzicht rekent nog met oude cijfers

ANP-569850971

Sharon Stone over haar verdwenen 18 miljoen: alles was weg

prognose bijna een op vier nederlanders is in 2040 aower1693911386

Ga je binnenkort met pensioen? Je uitkering kan in het nieuwe stelsel later alsnog dalen: stel je fonds deze vier vragen

images

Variabel contract bij Essent? Vaste tarieven zakken bijna 20 cent per kuub, jij betaalt vanaf donderdag €195 per jaar meer

iphone-oplader-header

Waarom je je dure iPhone niet met zomaar een goedkope oplader moet opladen

Loading