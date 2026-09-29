Tien jaar cel voor moord op vader in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag de 24-jarige William P. veroordeeld tot tien jaar cel voor de moord op zijn vader (65) op 29 maart 2024 in Amsterdam-Zuidoost. P. was in de vroege ochtend de woning van zijn vader binnengedrongen en heeft de man met een groot aantal messteken gedood.

De politie arresteerde P. begin juni 2024. Op een stoeptegel waarmee de achterdeur van de woning van zijn vader was vernield, was zijn DNA gevonden. P. heeft bekend dat hij zijn vader heeft doodgestoken, maar verklaarde dat hij dit in een opwelling heeft gedaan. Dat gelooft de rechtbank niet; volgens haar heeft de verdachte een vooropgezet plan gehad. Vader en zoon hadden door tal van problemen in het verleden een zeer getroebleerde verhouding.

Het Openbaar Ministerie had zestien jaar cel geëist. De rechtbank strafte aanmerkelijk lager, omdat zij meer dan de officier van justitie rekening heeft gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De veroordeling van P. betreft ook een overval op een tankstation.