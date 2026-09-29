Maker slimme ringen Oura stelt beursgang in VS uit

SAN FRANCISCO (ANP) - Oura, de maker van slimme ringen, stelt een beursgang in de Verenigde Staten uit door onzekerheid op de markt voor beursintroducties. Het van oorsprong Finse bedrijf wilde bij een debuut op techbeurs Nasdaq tot 2,2 miljard dollar ophalen en had ongeveer vier keer zoveel orders binnengehaald als er aandelen beschikbaar waren, meldde persbureau Bloomberg eerder al.

Een Oura-ring houdt tientallen statistieken bij over de gezondheid van gebruikers, waarmee zij inzichten krijgen in onder meer hun slaap en beweging. Het bedrijf achter de slimme ringen had de geplande beursgang in New York formeel op 21 september aangekondigd.

Oura is niet het enige bedrijf dat recent een beursgang heeft uitgesteld. Het Amerikaanse kernenergiebedrijf Holtec Nuclear deed dit recent ook al. Het bedrijf verwees naar een "ongebruikelijke samenloop van ontwikkelingen", waardoor het "vertrouwen van beleggers in de markt voor nieuwe beursintroducties is aangetast".