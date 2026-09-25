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Tien relschoppers worden vrijdag in Kesteren verhoord

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 11:14
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KESTEREN (ANP) - Tien verdachten die donderdag zijn aangehouden in Kesteren worden vrijdag verhoord, zegt de politie. Een van hen is minderjarig en heeft de nacht van donderdag op vrijdag thuis geslapen. Deze persoon heeft zich inmiddels gemeld voor verhoor, zegt de politie. De overige verdachten zijn in de leeftijd van 18 tot 39 jaar. Zij worden verdacht van het bezit van vuurwerk en het niet voldoen aan bevel/vordering, ofwel de bevelen van de politie niet opvolgen.
Volgens de politie waren er veel tieners in Kesteren aanwezig, ook al is dat volgens hen niet te zien in de aanhoudingen. Alle verdachten komen uit de buurt van Kesteren. Zeven verdachten zijn afkomstig uit Neder-Betuwe, de overige drie uit de gemeenten Rhenen, West Maas en Waal en Tiel, aldus de politie.
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