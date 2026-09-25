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Zelensky: definitief toestemming Trump voor huisgemaakte Patriots

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 11:37
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KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne heeft "definitieve" toestemming gekregen van de Amerikaanse president Donald Trump om in eigen land Patriot-luchtverdedigingsraketten te gaan maken, zegt president Volodymyr Zelensky. Trump wisselt tot dusver enthousiasme en bedenkingen af.
Een licentie voor de productie van onderscheppingsraketten voor zijn Patriot-luchtverdedigingssystemen is een vurige wens van Oekraïne. Het land komt zulke projectielen voortdurend tekort. Het staat daarom vrijwel weerloos tegen de ballistische raketten waarmee Rusland het bijna dagelijks bestookt.
"Bij onze laatste ontmoeting benadrukte president Trump tegen mij: 'Ja, ik heb een definitieve beslissing genomen. Oekraïne zal vergunningen krijgen voor de productie van Patriot-raketten", zei Zelensky tegen journalisten.
Als Oekraïne een productielijn mag openen, kan het volgens experts zomaar twee jaar duren voor de eerste raket af is. Ook is onzeker of de besproken licentie voor de modernste of een minder effectieve variant geldt.
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