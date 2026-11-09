Tienduizenden bij stille tocht Krakau, met Poolse leiders op kop

KRAKAU (ANP/AFP) - Tienduizenden mensen liepen maandagavond mee in een stille tocht in Krakau om de slachtoffers van de schietpartij van afgelopen zaterdag te herdenken. Premier Donald Tusk en president Karol Nawrocki, politieke rivalen die zelden samen in het openbaar verschijnen, liepen vooraan.

De mars begon op het historische marktplein, waar de aanval plaatsvond. Op het plein is een herdenkingsplek ingericht op de plek waar de schutter het vuur opende, met zes doden en vijftien gewonden tot gevolg. Later werden ook nog de lichamen van de ouders en zus van de schutter aangetroffen in het huis van de woning.

De 24-jarige schutter overleed maandagochtend vroeg aan de verwondingen die hij zaterdag opliep in een vuurgevecht met de politie.

Autoriteiten zeiden eerder dat de schutter "gefascineerd was door extreemrechtse ideologieën". In een persconferentie op maandag zeiden aanklagers dat er geen bewijs is dat de schutter daadwerkelijk geïnspireerd was door een politieke ideologie.