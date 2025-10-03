ECONOMIE
Zweden gaat beveiliging Oostzee aanscherpen

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 14:16
anp031025146 1
STOCKHOLM (ANP/RTR) - Zweden komt met maatregelen om de veiligheid in de Oostzee te verbeteren. Het gaat volgens het Zweedse ministerie van Defensie onder meer om wetgeving om de maritieme bewaking voor de kustwacht uit te breiden.
"We hebben onze externe situatie niet gekozen, maar moeten omgaan met de realiteit waarmee we worden geconfronteerd", zei de Zweedse minister van Civiele Bescherming Carl-Oskar Bohlin in een verklaring.
Landen in de Oostzeeregio zijn in verhoogde staat van paraatheid nadat verschillende onderzeese kabels en gasleidingen zijn uitgevallen sinds Rusland Oekraïne binnenviel in 2022. Ook de recente dronewaarnemingen en schendingen van het luchtruim zorgen voor waakzaamheid.
De NAVO, waar Zweden lid van is, liet zaterdag weten de bewakingsmissie Oostzeeschildwacht (Baltic Sentry) te hebben opgeschaald. De missie is onder meer uitgebreid met een luchtverdedigingsfregat.
