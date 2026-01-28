ECONOMIE
Tienduizenden kinderen door armoede zonder goede bril

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 20:32
DEN HAAG (ANP) - Zo'n 64.000 kinderen die in armoede leven in Nederland hebben geen of niet de goede bril, omdat hun ouders deze niet kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De onderzoekers benadrukken dat de toegang tot een kinderbril in Nederland onder druk staat. Ze vermoeden op basis van eerdere Europese studies dat zo'n 634.000 kinderen in Nederland een bril nodig hebben. Tien procent van die groep leeft op of onder de armoedegrens. De verwachting is dat dat aantal de komende jaren zal toenemen.
Volgens het onderzoek heeft bijna 16 procent van alle ouders moeite met de aanschaf van een bril of contactlenzen voor hun kinderen. Bij ouders met een lager inkomen is dat zelfs meer dan 26 procent.
Slechtziende kinderen die geen bril dragen terwijl dat wél nodig is, kunnen aantoonbaar minder goed deelnemen aan fysieke en sociale activiteiten. Medisch gezien kan het niet dragen van een bril leiden tot een lui oog of scheelheid.
