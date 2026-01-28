Schaker Van Foreest houdt zicht op eerste plek in Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE (ANP) - Schaker Jorden van Foreest heeft op het Tata Steel Chess Tournament remise gespeeld tegen de Oezbeek Javokhir Sindarov. Hij blijft door dat resultaat gedeeld tweede, samen met Sindarov en de Duitser Matthias Bluebaum, die woensdag van Anish Giri won.

Van Foreest heeft 6 punten. De leider in de stand van het schaaktoernooi in Wijk aan Zee blijft Nodirbek Abdusattorov met 6,5 punten. De Oezbeek speelde woensdag ook remise. In de volgende ronde, op vrijdag, treffen Van Foreest en Abdusattorov elkaar. De Nederlandse grootmeester wist het toernooi in 2021 op zijn naam te schrijven.

De andere Nederlandse deelnemer, Anish Giri, blijft door zijn verliespartij tegen Bluebaum op 4,5 punten staan. Giri, die het toernooi in 2023 won, staat tiende van de veertien deelnemers.