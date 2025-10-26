Tienduizenden mensen lopen in Den Haag mars voor het klimaat

DEN HAAG (ANP) - Enkele tienduizenden mensen lopen zondag een mars door Den Haag voor het klimaat. De actie begon op het Malieveld en eindigt na een mars door het centrum van de stad in de buurt van Den Haag Centraal. De organisatie schat dat er zo'n 45.000 mensen meedoen.

De deelnemers vragen vlak voor de verkiezingen van komende woensdag aandacht voor klimaatbeleid. "We eisen een goede, leefbare toekomst van de nieuwe regering - voor onze kinderen, voor elkaar, voor de planeet waarop we leven", schrijft de organisatie op de website.

Aan de mars doen deelnemers van alle leeftijden mee. Ze dragen borden met teksten als 'Red het klimaat' en 'Deze weg loopt dood'.