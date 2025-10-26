ECONOMIE
China koopt meer soja van VS en stelt exportbeperkingen uit

Economie
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 15:29
anp261025093 1
KUALA LUMPUR (ANP/RTR) - China gaat de komende jaren naar verwachting weer "aanzienlijke hoeveelheden" Amerikaanse soja kopen. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zondag na twee dagen van handelsbesprekingen in Maleisië. Bovendien voorziet hij dat China de exportbeperkingen voor zeldzame aardmetalen met een jaar zal uitstellen.
Volgens Bessent kondigen president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping donderdag een handelsakkoord aan. Amerikaanse sojaboeren zullen zich "zeer goed voelen over wat er gebeurt, zowel dit seizoen als in de komende jaren", zei de minister in het CBS-programma Face the Nation.
Eerder op de dag gaf Bessent ook aan dat een nieuwe Amerikaanse heffing van 100 procent op Chinese goederen, zoals Trump had aangekondigd, is voorkomen. De Chinese toponderhandelaar Li Chenggang zei zondag dat beide partijen een voorlopige consensus hadden bereikt en nu hun interne goedkeuringsprocessen zullen doorlopen.
