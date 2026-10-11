Tienduizenden mensen lopen mee in klimaatmars door Brussel

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Enkele tienduizenden mensen hebben zondag deelgenomen aan de Klimaatmars 2026 in de Belgische hoofdstad Brussel. Officiële deelnamecijfers van de politie en organisatie volgen nog, aldus persbureau Belga.

De klimaatmars is georganiseerd door de Klimaatcoalitie en hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België. De beweging stelt vijf eisen, waarbij vooral de belasting van "fossiele bedrijven" en de afbouw van subsidies voor fossiele brandstoffen centraal staan.

"Fossiele bedrijven boeken sinds begin 2026 recordwinsten als gevolg van de oorlog in de Straat van Hormuz, terwijl Belgische gezinnen met hogere energieprijzen worden geconfronteerd", aldus de coalitie in een verklaring. "Voor Shell, BP, Total Energies, Eni, Orlen, Repsol, OMV en Moeve gaat het samen om 7,5 miljard euro aan buitensporige winsten. België moet ervoor zorgen dat een deel daarvan terugvloeit naar de samenleving."

Op 9 november begint in Turkije de COP31, de jaarlijkse internationale klimaatconferentie.