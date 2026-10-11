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Keniaan Kipruto loopt naar winst in marathon van Chicago

Sport
door anp
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CHICAGO (ANP) - Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago, een van de zeven majors, op zijn naam geschreven. De 34-jarige Keniaan finishte na 2.01.09, de vijfde tijd ooit gelopen. De Ethiopiër Tadese Takele werd op bijna twee minuten achterstand tweede in 2.02.56, voor landgenoot Milkesa Mengesha (2.03.46).
Bij de vrouwen liep de Ethiopische Hawi Feysa net als vorig jaar naar de winst. Ze noteerde met 2.13.33 de vierde tijd ooit gelopen en bleef de twee Keniaanse atletes Sharon Lokedi (2.14.07) en Brigid Kosgei (2.14.55) voor.
De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours. Sifan Hassan won de editie van 2023 en liep daar het Nederlandse record van 2.13.44.
Komend jaar wordt de lijst van zeven prestigieuze major marathons aangevuld met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Londen, New York, Boston, Berlijn, Tokio en Sydney zijn de andere majors.
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