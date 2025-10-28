Orderboek chipbedrijf ASMI krimpt door afname orders uit China

ALMERE (ANP) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft het afgelopen kwartaal minder nieuwe orders ontvangen. Dat kwam grotendeels door een "aanzienlijke afname" van orders uit China. Daarbij spelen ook de "onlangs aangekondigde exportbeperkingen" een rol, stelt topman Hichem M'Saad in een toelichting op de kwartaalcijfers. De afname volgt volgens ASMI op een sterke eerste helft van het jaar.

ASMI heeft in het afgelopen kwartaal voor zo'n 637 miljoen euro aan nieuwe orders ontvangen, 17 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar kromp het orderboek met 7 procent. De instroom van orders, een belangrijke graadmeter voor de marktontwikkeling, was volgens persbureau Bloomberg beneden de verwachtingen van marktkenners.

De omzet van het concern uit Almere steeg in het derde kwartaal wel met 8 procent tot 800 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst ging omhoog naar 384,1 miljoen euro.