Indiase peuter (3) jongste om FIDE-schaakscore te krijgen

NEW DELHI (ANP/AFP) - De Indiase Sarwagya Singh Kushwaha is met drie jaar, zeven maanden en twintig dagen de jongste schaakspeler ooit om een FIDE-score te krijgen. Die telling geeft de sterkte van schaakspelers aan. Om een score te krijgen, moet een schaakspeler minstens één speler verslaan die al een FIDE-score heeft.

Singh Kushwaha, die nog in de peuterklas zit, heeft een FIDE-score van 1572 behaald, overeenkomend met een gevorderde, bovengemiddeld goede schaakspeler. De peuter heeft met het behalen van een FIDE-score het eerdere leeftijdsrecord van zijn landgenoot Anish Sarkar van november gebroken. Sarkar was destijds drie jaar, acht maanden en negentien dagen oud.

Singh Kushwaha's vader heeft zijn zoons verdienste "een zaak van grote eer en trots" genoemd. "We hopen dat hij een schaakgrootmeester wordt."