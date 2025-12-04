ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Indiase peuter (3) jongste om FIDE-schaakscore te krijgen

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 11:23
anp041225127 1
NEW DELHI (ANP/AFP) - De Indiase Sarwagya Singh Kushwaha is met drie jaar, zeven maanden en twintig dagen de jongste schaakspeler ooit om een FIDE-score te krijgen. Die telling geeft de sterkte van schaakspelers aan. Om een score te krijgen, moet een schaakspeler minstens één speler verslaan die al een FIDE-score heeft.
Singh Kushwaha, die nog in de peuterklas zit, heeft een FIDE-score van 1572 behaald, overeenkomend met een gevorderde, bovengemiddeld goede schaakspeler. De peuter heeft met het behalen van een FIDE-score het eerdere leeftijdsrecord van zijn landgenoot Anish Sarkar van november gebroken. Sarkar was destijds drie jaar, acht maanden en negentien dagen oud.
Singh Kushwaha's vader heeft zijn zoons verdienste "een zaak van grote eer en trots" genoemd. "We hopen dat hij een schaakgrootmeester wordt."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1757306351

Over een paar maanden kan Trumps macht ineens weg zijn

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

65761548_m

Dit is wat frisdrank doet met je afweersysteem

poetins-jongste-dochter-elizaveta-krivonogikh

Poetins dochter over de oorlog: "Ik kan er helaas niks aan doen

generated-image (11)

Waarom wordt onze samenleving zichtbaarder conservatief? Van de tradwife-trend, nieuwe christenen tot politieke verschuivingen

shutterstock_1274520526

De pijn achter het ‘teacup’-hondje: waarom dierenartsen alarm slaan

Loading