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Tiener schikt in zaak rond mentale problematiek tegen Meta

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 6:54
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LOS ANGELES (ANP/AFP) - Een Amerikaanse tiener die een rechtszaak tegen Meta had aangespannen vanwege de gezondheidseffecten van sociale media op jongeren, heeft de zaak ingetrokken. De zaak had eind deze maand moeten aanvangen, maar is nu geschikt. De exacte voorwaarden van de schikking zijn geheim.
De zaak werd aangespannen door een 15-jarige uit Florida, die de techgigant verweet dat zijn socialemediabedrijven - Instagram en Facebook - onder meer angst en depressie aanwakkerden. De tiener kampt zelf met die problematiek en wordt daarvoor behandeld.
Een vergelijkbare zaak speelde eerder dit jaar. Toen oordeelde een jury in Los Angeles dat Meta en Google een 20-jarige omgerekend 5,26 miljoen euro aan schadevergoeding moesten betalen.
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