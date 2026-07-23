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Modi belooft strenge straffen voor examenfraude

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 6:52
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NEW DELHI (ANP/AFP) - De Indiase premier Narendra Modi belooft "strenge straffen" voor degenen die betrokken zijn bij examenfraude. Al dagenlang gaan duizenden mensen de straat op in India. Ze hebben zich verenigd in de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die ontstond door woede over gelekte examens voor competitieve medische opleidingen of banen voor de overheid.
"Niets is belangrijker dan het welzijn en de toekomst van onze jongeren," schreef Modi in een bericht op sociale media. Ook wil hij speciale snelrechtbanken oprichten voor betrokkenen bij de fraude.
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