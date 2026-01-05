ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tieners (18 en 19) aangehouden na dood 60-jarige man in Schiedam

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 16:12
anp050126167 1
SCHIEDAM (ANP) - Twee mannelijke verdachten van 18 en 19 jaar zijn aangehouden naar aanleiding van een incident waarbij een 60-jarige man maandag omkwam in Schiedam. Hij is mogelijk mishandeld, meldt de politie. Verschillende media melden dat er voorafgaand aan de mishandeling met sneeuwballen werd gegooid, maar dat kan de politie niet bevestigen.
De man overleed rond 12.00 uur aan de Van Limburg Stirumstraat in Schiedam. Hij werd gereanimeerd op straat, maar kon niet meer worden gered.
De politie meldt dat twee mannelijke verdachten van 18 en 19 worden verdacht van betrokkenheid bij het incident. De 18-jarige komt uit Vlaardingen en de 19-jarige uit Rotterdam. Op Burgernet werd een oproep geplaatst om uit te kijken naar de twee. Kort daarna volgde een bericht dat ze waren aangehouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

gandr-collage

Anthony Hopkins: van ‘Domme Dennis’ tot gentleman‑kannibaal

110026737_m

Als je tas van 2.000 euro sneller uit elkaar valt dan Zara

1734992211324

Angst in Colombia, Mexico en Groenland: de geboorte van het Trumpiaans imperialisme

Loading