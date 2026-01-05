Tieners (18 en 19) aangehouden na dood 60-jarige man in Schiedam

SCHIEDAM (ANP) - Twee mannelijke verdachten van 18 en 19 jaar zijn aangehouden naar aanleiding van een incident waarbij een 60-jarige man maandag omkwam in Schiedam. Hij is mogelijk mishandeld, meldt de politie. Verschillende media melden dat er voorafgaand aan de mishandeling met sneeuwballen werd gegooid, maar dat kan de politie niet bevestigen.

De man overleed rond 12.00 uur aan de Van Limburg Stirumstraat in Schiedam. Hij werd gereanimeerd op straat, maar kon niet meer worden gered.

De politie meldt dat twee mannelijke verdachten van 18 en 19 worden verdacht van betrokkenheid bij het incident. De 18-jarige komt uit Vlaardingen en de 19-jarige uit Rotterdam. Op Burgernet werd een oproep geplaatst om uit te kijken naar de twee. Kort daarna volgde een bericht dat ze waren aangehouden.