Trump claimt 600 miljard dollar aan importheffingen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump beweert dat de Verenigde Staten inmiddels voor meer dan 600 miljard dollar aan importheffingen hebben geïnd. "En er zal binnenkort nog meer binnenkomen", schrijft hij op zijn platform Truth Social.

Trump stelt ook dat "de nepnieuwsmedia" hierover weigeren te berichten. "Omdat ze ons land haten en minachten en zich willen mengen in de aanstaande beslissing over importheffingen." Door importheffingen zijn de VS financieel en vanuit het oogpunt van nationale veiligheid "veel sterker en meer gerespecteerd dan ooit tevoren", stelt de president op zijn berichtenplatform.

Er zijn nog geen officiële cijfers beschikbaar over de precieze hoogte van de door de VS geïnde importheffingen.