Topman VW: zonder lagere heffingen gaat fabriek in VS niet door

Economie
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 12:17
WOLFSBURG (ANP) - Zonder een verlaging van de kosten voor Amerikaanse importheffingen kan Volkswagen een geplande nieuwe Audi-fabriek in de Verenigde Staten niet bouwen. Die waarschuwing geeft topman Oliver Blume in een interview met Handelsblatt. De kosten als gevolg van Donald Trumps heffingen zijn volgens hem zo hoog dat die fabriek niet te financieren is.
"De president is op de hoogte van onze investeringsplannen en strategie. Tot nu toe hebben de gesprekken met de minister van Handel en de president nog niet het resultaat gebracht dat wij nodig hebben voor een vervolgbeslissing", zei Blume tegen de Duitse zakenkrant over onderhandelingen met de regering in Washington. "Als de last van de importheffingen onveranderd blijft, is een grote investering niet te financieren. Wij hebben op de korte termijn kostenverlagingen nodig en op de lange termijn betrouwbare randvoorwaarden."
