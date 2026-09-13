Tientallen betogers XR aangehouden na blokkade A12 Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft 38 mensen aangehouden die zondag deelnamen aan een betoging van actiegroep Extinction Rebellion (XR). Daarbij blokkeerde een deel van de demonstranten opnieuw de A12 in Den Haag.

Volgens de politie was het "overgrote deel" van de betogers twee weken geleden ook aanwezig bij de blokkade die toen werd gehouden. Zij zijn verhoord en kregen een waarschuwing. Wie zich bij herhaling schuldig maakt aan het overtreden van de Wet openbare manifestaties (Wom) zal worden vervolgd, zo kondigde het OM onlangs aan.

Activisten betraden rond 13.00 uur de oprit naar de Utrechtsebaan bij het Malieveld, vanaf een zebrapad op de kruising met de Zuid-Hollandlaan. De demonstratie was niet van tevoren aangekondigd of aangemeld. Een half uur na aanvang meldde de gemeente Den Haag dat de burgemeester aanwijzing had gegeven de blokkade te beëindigen. De politie begon daarop met het aanhouden van de activisten.